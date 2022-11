Barcelona España. La cantante colombiana Shakira ha informado este jueves que finalmente no participará en el Mundial de Fútbol de Qatar, según han señalado a EFE fuentes de su entorno.

Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial, han indicado las mismas fuentes.

De esta forma, la cantante latinoamericana se suma a otras estrellas que han decidido no participar en este torneo por su rechazo a la situación social y política en Catar.

La cantante, de hecho, nunca había confirmado su participación en el torneo como artista ni tampoco había anunciado ninguna canción para el mismo, contrariamente a lo que sucedió con su famoso ‘Waka Waka» en el Mundial de Sudáfrica, en 2010.

Con su negativa, la artista colombiana se suma a otros ilustres intérpretes de la música, como Rod Stewart o Dua Lipa, que han rechazado también colaborar con Catar.

Shakira ha estado ligada a eventos futbolísticos desde hace años y su música ha sonado en tres Copas del Mundo, incluido el Mundial de Sudáfrica que se adjudicó la selección española.

Fue en ese país donde, precisamente, conoció al que ha sido su pareja y padre de sus dos hijos durante doce años, el futbolista catalán Gerard Piqué, hasta mediados de este año, cuando anunciaron su separación.

Su última aparición en un mundial fue en Brasil 2014, con la canción Dare La La La, en la ceremonia de clausura, donde hizo bailar junto con el cantante y compositor brasileño Carlinhos Brown a miles de aficionados en el estadio de Maracaná . EFE

Efe deportes