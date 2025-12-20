Quien la come por primera vez por lo general se pregunta ¿Y dónde está la arepa? Es decir, ¿Dónde están las tapas de maíz que envuelven al relleno? Ese y otros misterios serán revelados el sábado 20 de diciembre en el primer Festival de la Arepa Cabimera Sabor a Cabimas que se realizará en la plaza Monumento a El Barroso a partir de las 3 de la tarde.

Hasta la pasada semana, de acuerdo con un boletín de prensa de la Alcaldía de Cabimas, eran 20 los cabimeros que se habían animado a inscribirse en la que promete ser la más reñida de las competencias por el paladar de los zulianos.

Elena Calderón, directora de Turismo en el municipio, señaló que ha sido positiva la receptividad en este primer festival de la Arepa Cabimera. «Ya tenemos registrados más de 20 participantes entre emprendedores y franquicias que han creído en este gran festival para ser parte de esta experiencia que nos hace revivir y realzar nuestra gastronomía municipal”.

Para este festival se ha preparado una programación cultural y musical que incluye una exhibición de carros y área recreacional para los niños con el objetivo de que toda la familia disfrute.

Recordó “que los participantes van a llevar sus productos, sus ingredientes para poder elaborar en presencia de los jurados la arepa cabimera”.

Los interesados pueden registrarse a través de la cuenta en Instagram de la Dirección de Turismo de Cabimas @turismocabimas.