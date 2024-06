Argentina forma parte desde este viernes del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que lidera Estados Unidos y que integran otros 54 países que coordinan la ayuda militar y humanitaria a Ucrania, confirmó el Ministerio de Defensa argentino en un comunicado difundido hoy en Buenos Aires.

Argentina -que está presidida por el ultraliberal Javier Milei, afín al presidente ucraniano Volodímir Zelenski- es el primer Estado de América Latina en pasar a formar parte de este grupo, también conocido como grupo Ramstein.

El país suramericano se suma a esta agrupación «con el objetivo de promover la paz y la estabilidad internacional», de acuerdo al comunicado del departamento que dirige el ministro Luis Petri.

En su primera reunión con los miembros del Grupo, Petri destacó este viernes en Bruselas «la importancia de la cooperación internacional en tiempos de crisis».

«La defensa de la libertad no depende de una sola nación, requiere de la acción colectiva de todos los países que creen en la libertad y la democracia como instrumento para hacerla posible (…), no podemos permitir que prevalezca la tiranía, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Ucrania», recalcó el titular de Defensa.

Secretario de Defensa de EE.UU

El ministro argentino mantuvo un encuentro con el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd J. Austin III, con quien discutió la modernización de las Fuerzas Armadas de Argentina y a quien agradeció el apoyo de su país en la adquisición de los 24 cazas F-16 provenientes de Dinamarca.

Petri también se reunió con el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, a quien trasladó el «apoyo y la solidaridad» de Javier Milei y su Gobierno con el país europeo, en guerra con Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

Según el Gobierno de Argentina, la membresía del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania podría conllevar «varios beneficios significativos», como el fortalecimiento de los vínculos bilaterales de Argentina con Estados Unidos y las naciones europeas, y facilitación de la cooperación en áreas económicas, tecnológicas y de defensa.

Del mismo modo, pasar a formar parte del grupo Ramstein «podría proporcionar acceso a tecnología militar avanzada, compartir inteligencia y realizar ejercicios de entrenamiento conjuntos», según las autoridades argentinas.

El pasado 18 de abril, Argentina solicitó el estatus de «socio global» de la OTAN, un rol que en América Latina hasta ahora sólo desempeña Colombia y que certifica el alineamiento entre Javier Milei, EE.UU. y sus aliados.