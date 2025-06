Este sábado 14 de junio de los corrientes se dará inicio a la ahora denominada Liga Oficial de fútbol Súper Senior “Francisco Martín”, con un total de ocho equipos participando y que tendrá su primera fecha con cuatro partidos a disputarse.

La orientación de lo que será esta nueva liga, viene dada ante la conclusión de la llamada Liga Súper Senior, que ha quedado sin efecto, ante el acuerdo de directivos, delegados y presidentes de la misma, en la sana intención de renovar las autoridades que tenía.

Por ese motivo, se presentó una propuesta de junta directiva transitoria que ahora es comandada por el ex futbolista profesional Robert Ellie y que por lo pronto, se extenderá hasta el mes de Diciembre 2025, con un róster de hasta 30 jugadores máximo y con cambios libres.

Se propuso que la acumulación de tarjetas amarillas sea de hasta 4 en juegos distintos para acarrear suspensión por un encuentro, además que también se propuso jugar con un tarjetón ( tipo Interempresas) como documento para jugar junto con el róster para cada juego.

Se jugará un solo torneo

En la cita de los nuevos “mandamases” del fútbol Senior Máster, se recomendó un solo torneo por este año, donde se va a jugar a dos vueltas y clasificarán 6 equipos, para luego jugar un hexagonal y posteriormente los 4 primeros pasarán a una semifinal que sería de ida y vuelta en el modelo C mayor vs C menor es decir 1 vs 4 y 2 vs 3. Los ganadores de esas llaves jugarán la final mientras los perdedores jugarán por el tercer lugar.

Las reuniones que seguirán a la primera cumplida el pasado lunes, se realizarán cada quince días, “con excepción de algún caso en particular” como fue establecido en el cónclave futbolístico, en medio de un evento que tendrá una inscripción por equipo de 150 dólares “a pagarse en físico para la cuarta jornada a más tardar.”

El campeón del torneo, se llevará una bolsa de 600 dólares, con 350 dólares para el subcampeón, 150 para el tercer lugar, mientras que el máximo goleador y el mejor arquero, serán premiados con 50 dólares cada uno.

Quedó establecido que los juegos se van a realizar en la mejor cancha, es decir quien tenga cancha tipo A, o presente una cancha de este tipo, puede jugar sus partidos de locales en la misma.

Los equipos que no reúnan estas condiciones cuando les toque jugar de local en esas canchas, deberán pagar la totalidad del arbitraje, recordando que las canchas tipo A y sus usuarios como locales son Venalum, Centro Portugués, Centro Italo y Los Olivos (Ingenieros y Los Olivos).

En cuanto a la conformación de los equipos, hasta la tercera fecha habrá oportunidad de completar y/o cambiar el róster e inmediatamente deberá entregarse ante la directiva el tarjetón oficial para su revisión, firma y sello.

El tarjetón luego de recibido y avalado por la directiva debe ser plastificado, como medida obligatoria.

En el tema de las edades, “se estableció que se mantiene las edades que se venían manejando, así como el ingreso de los tres jugadores catalogados como MENORES ( año 73 ) NO OBLIGATORIO, y los tres MAYORES EN CANCHA ( años 67-68 O ANTES ) de carácter OBLIGATORIO.

Todas estas propuestas antes enunciadas, partieron de la primera reunión de la referida Liga Oficial de fútbol Súper Senior “Francisco Martín” y salvo excepcionales cambios, forman la base de este nuevo campeonato, que se aspira jugar incluso con tres árbitros en cancha, en vez de uno solo, que ha sido habitual, pero que los propios delegados y directivos, decidirán.

Así se jugará la primera fecha

Tras quedar delimitados los factores bajo los cuales se regirá el torneo, quedó establecida la primera fecha del certamen, que se jugará en cuatro horarios distintos.

A primera hora, es decir, 8:00 am, el local Centro Italo de Guayana recibirá en su patio al visitante Unexpo, en tanto que Los Olivos jugará como dueño de casa ante el Centro Portugués de Guayana, en la cancha de los olivenses a partir de las 10 de la mañana.

El tercer juego de la tanda sabatina, enfrentará también en la cancha de Los Olivos y a partir de las 2 de la tarde, al cuadro de Antonio Montaño, AVM enfrentará a Ingenieros, en tanto que en el cotejo de cierre de fecha, el local Venalum FC será anfitrión en el Polideportivo Venalum, de la mano de los profesores José Alzolay y Rey Vidud, recibirá la visita a las 3:30 pm del Guayanés FC del entrenador Rafael Maza, quien hará su debut oficial al frente de los guayaneses, tomando el testigo de ahora jugador del propio equipo máster, Amable “Zambo” Pérez.

Vale mencionar que estos dos últimos equipos se enfrentaron en partido amistoso reciente, en el marco de preparación para encarar este torneo, y los blanquinegros terminaron ganando por 5-3, en la misma cancha del Polideportivo Venalum.

Primera jornada sábado 14-6-25

Unexpo vs Italo 8:00 am en el Centro Italo.

Olivos vs CPVG 10:00 am en Los Olivos.

Ingenieros vs AVM 2:00 pm en Los Olivos

Venalum FC vs Guayanés FC 3:30 pm en Polideportivo Venalum