La Fiscalía General de Venezuela anunció este viernes 13 la apertura de una nueva investigación penal contra el dirigente opositor en el exilio, Juan Guaidó, por su presunta vinculación con un caso de corrupción en España.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que se ha solicitado una orden de aprehensión y la emisión de una alerta roja internacional a través de Interpol.

La decisión surge tras la filtración de un audio entre el exministro español José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el que se menciona un supuesto acuerdo petrolero ofrecido por Guaidó.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, en dicha conversación, se aludiría a una propuesta del opositor venezolano para facilitar un pago de 500 mil euros mensuales durante tres años a altos funcionarios del gobierno español, a cambio de apoyo político y reconocimiento como «presidente interino» de Venezuela.

«Se inicia de inmediato una nueva investigación penal contra Juan Guaidó en atención a un material audiovisual recientemente difundido por medios de comunicación y redes sociales», señala un comunicado difundido por el Ministerio Público venezolano. Según el texto, las acciones de Guaidó serían parte de un intento deliberado de obtener beneficios políticos y económicos a través de sobornos.

Este nuevo expediente se suma a los 29 procesos judiciales que ya enfrenta el exdiputado, actualmente exiliado en Miami junto a su familia.

A Guaidó se le acusa de «usurpación de funciones, legitimación de capitales, traición a la patria y asociación para delinquir».

Al conocerse el audio, Guaidó escribió en X (Twitter): «Esto explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima y por qué eligió acercarse a Maduro. No les interesaba la democracia en Venezuela. Lo que buscaban era un ‘pelotazo’.

Los audios recopilados por la Guardia Civil española en un caso de «corrupción en el partido socialista» muestran que un exasesor del exministro José Luis Ábalos mantenía contactos con otros países y recogen, por ejemplo, cómo en 2019 intentó interceder para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hablara con Juan Guaidó, entonces líder de la oposición venezolana.

Guaidó acababa de ser reconocido por España y por otros países europeos como «presidente encargado» de Venezuela, después de que el Gobierno diera un plazo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que convocara elecciones.

En una conversación grabada en abril de ese año y recogida en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado en el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EFE, el asesor de Ábalos, Koldo García, explica al ministro de Transportes sus contactos y le dice que puede llegar a cobrar 500.000 euros al mes durante tres años por mediar en un acuerdo petrolero.

El asesor se reunió con personas del equipo de Guaidó y, según dice, los puso en contacto con los responsables de Exteriores de la Presidencia del Gobierno, donde el ahora ministro José Manuel Albares era secretario general de Asuntos Internacionales.

Koldo García habla «del que lleva exteriores», «uno de gafitas, pequeño» y destaca que «hablaron con ellos, les recibieron en Moncloa» y que «están encantados». Según su relato, Guaidó estaba «sumamente agradecido» porque sabía que Ábalos se había esforzado para que fueran reconocidos por el Gobierno y su equipo se iba a hacer cargo de una petrolera pública venezolana con sede en Estados Unidos.