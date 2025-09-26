El 23 de septiembre de 2025, fue detenido D. González Marín, un hombre señalado por la policía como presunto responsable de abusar sexualmente de una niña de 5 años y fomentar la prostitución infantil desde un local clandestino montado en su vivienda en la urbanización La Coromoto, municipio San Francisco del estado Zulia.

Funcionarios de la Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) arrestaron a González Marín tras difundirse en redes sociales un video donde la menor acusa al sujeto de los abusos.

Según la minuta policial, este hombre cuenta con varios antecedentes relacionados con delitos graves como extorsión, abuso infantil, y violencia contra la comunidad.

La investigación reveló que González Marín además ha sido acusado por vecinos como un factor de inseguridad, incluyendo actos de intimidación, intentos de atropello y alteraciones al sistema eléctrico y de aguas residuales del sector debido a su presunto motín clandestino.

Este arresto se suma a varias aprehensiones anteriores del sujeto por delitos similares, confirmando su presunta peligrosidad y la urgencia de acciones policiales para garantizar la seguridad de los menores y residentes de La Coromoto.