Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó a través de sus redes sociales la muerte de un antisocial identificado como Alix Rafael Puerta Laucho, alias “El Alí”, durante un enfrentamiento armado en San Juan de los Morros, estado Guárico.

El suceso ocurrió en la calle Santa Isabel, municipio Roscio, cuando funcionarios del Cicpc se trasladaron al lugar con la intención de capturar al sujeto, quien era requerido por homicidio calificado con premeditación y alevosía, así como por otros delitos graves. Al percatarse de la presencia policial, “El Alí” desenfundó su arma y abrió fuego contra los detectives, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Resultó herido en el enfrentamiento y fue trasladado de emergencia al Hospital “Israel Ranuárez Balza”, donde falleció minutos después.

Alix Puerta Laucho contaba con cuatro registros policiales por homicidio agravado, robo genérico, porte ilícito de arma de fuego y violencia física.

El director del Cicpc destacó que este hombre representaba un peligro para la comunidad, y su muerte forma parte de las acciones policiales para combatir la delincuencia en la región. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.