Un agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) resultó gravemente herido al sufrir quemaduras mientras realizaba una inspección forense tras la muerte por electrocución de una persona en Ciudad Bolívar.

El incidente ocurrió en la mañana del jueves 25 de septiembre, en el sector Bomba Los Loros, parroquia José Antonio Páez, municipio Angostura del Orinoco.

Según reportes de Protección Civil, el funcionario de nombre Ronald González quedó atrapado en una zona de alto riesgo eléctrico al momento de examinar el cadáver, lo que provocó que él mismo fuera víctima del mismo siniestro.

Las quemaduras afectaron un 55% de la superficie corporal del agente, con lesiones de espesor total que representan un grave riesgo para su salud. Inmediatamente los cuerpos de emergencia y rescate del área respondieron a la situación y trasladaron al agente al hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, donde permanece bajo atención especializada.

Las autoridades del Cicpc y Protección Civil trabajan en la investigación de la escena para esclarecer las causas y evitar futuros accidentes en la zona.

Los médicos que atendieron la emergencia consideraron de gravedad las quemaduras del funcionario, al parecer, luego de varias horas de agonía, el detective murió.