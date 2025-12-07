Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron este sábado a Alexander José González Palmar, de 32 años, conductor de una unidad de transporte escolar, tras ser denunciado formalmente por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una estudiante de 12 años a la que trasladaba regularmente en el municipio Mara.

La aprehensión se ejecutó en la comunidad de Cuatro Bocas y se produjo en medio de una situación de tensión, ya que un grupo de vecinos se congregó para increpar al sospechoso.

Agentes adscritos a la Estación Policial 15.5 intervinieron con celeridad para resguardar la integridad del detenido y asegurar que el procedimiento se desarrollara conforme a la ley.

Detalles de la acusación

De acuerdo con los reportes preliminares de la investigación, la denuncia establece que González Palmar habría incurrido en comportamientos de naturaleza sexual hacia la menor mientras se encontraba en el ejercicio de sus funciones como encargado del traslado escolar.

Tras ser asegurado, el conductor fue trasladado a la sede policial correspondiente y puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público, ente que asumirá la dirección del proceso legal y la imputación de cargos.

Como parte del protocolo de protección integral, la víctima fue asistida y evaluada en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) San José de La Sierrita.

Las autoridades policiales informaron que el caso se encuentra en una fase investigativa activa y solicitaron a la ciudadanía mantener la confianza en los canales judiciales establecidos. Reafirmaron su compromiso de colaborar estrechamente con la Fiscalía para garantizar la debida aplicación de la justicia y la máxima protección de los derechos de la menor afectada.