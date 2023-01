En los espacios públicos como la Plaza Bolívar y Complejo Cultural Manuel Piar, se realizaba en años anteriores, exposiciones de pinturas por parte de los artistas plásticos, pero, desde hace más de cinco años dejó de realizarse ese tipo de actividades, las cuales eran bien vistas por parte de la población del municipio Piar.

Félix Castillo, artista plástico por más de 70 años expresó, “nosotros los pintores y expositores llevamos muchos años que no realizamos exposiciones porque nadie colabora con los artistas, el pasado año decidí hacer una exhibición en homenaje a Armando Reverón, de manera personal, sin ayuda de nadie”.

“Cultura paralizada”

Para el pintor, la cultura en el municipio está “paralizada”, dijo que se debe a los precios altos en materiales como; el Óleo y Lienzo, “estamos mal porque no tenemos recursos para comprar las pinturas, tampoco recibimos ayuda por parte de las instituciones públicas de cultura, somos más de 30 artistas plásticos afectados”, manifestó Castillo.

Rememoró, que hace muchos años atrás en compañía de Pedro Quijada Marcó, dictaba cursos a los jóvenes, Castillo informó que ha llevado muchos tropiezos en Upata, “he mandado cartas a la alcaldesa de Piar y otros entes públicos, pero al parecer a nadie le interesa la cultura en la localidad, por tanto, asumió hacer sus actividades sólo, he querido hacer un mural de José Gregorio Hernández y no me prestan apoyo con pintura”.