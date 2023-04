El conjunto del Monagas Sport Club regresa por segundo año consecutivo y su tercera vez en la historia a la competencia más importante del continente americano (CONMEBOL Libertadores) y enfrentará este jueves 6 de abril al Club Atlético Boca Juniors a partir de las 8:00 PM en el estadio Monumental de Maturín.

Los azulgranas ubicados en el Grupo F, junto a Boca Juniors (Argentina), Deportivo Pereira (Colombia) y Colo Colo (Chile) saltarán al remozado engramado de la “Joya de Oriente” para buscar sumar puntos ante el segundo equipo más laureado de la competición con seis copas.

Monagas regresa a esta competición luego que, en el año 2018, disputó la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de ganar el Torneo Apertura 2017 del fútbol venezolano y posteriormente ganar su primera estrella. En ese entonces, los orientales lograron su primera victoria en esta contienda tras derrotar 1-0 a Defensor Sporting de Uruguay en el Monumental de Maturín.

En el 2022, los monaguenses retornan a la Libertadores, pero en esta oportunidad a la Fase de clasificación II y cayeron derrotados en la serie (3-1) frente a Everton de Viña del Mar (Chile).

Recordar que, durante ese emparejamiento, los guerreros del guarapiche vencieron a los chilenos en el partido de vuelta (1-0) con gol de Óscar González.

Grenddy Perozo: “Confiamos en nuestro trabajo y en nuestro fútbol”

El defensa central y uno de los capitanes del equipo azulgrana, Grenddy Perozo, aseguró que el equipo se encuentra enfocado para hacer historia, a sabiendas que jugará ante uno de los rivales con historia de la competición.

“En mi cabeza sólo pienso en hacer nuestro trabajo en lo colectivo y hacer nuestro fútbol. He jugado a nivel de selecciones y en Francia, y en los primeros minutos hay que estar concentrados para tratar de no caer en el nerviosismo”, aseguró el “Káiser”.

Perozo mencionó que al frente tendrán un rival de peso y es importante sumar en el debut de la competición.

“Sabemos que Boca no está pasando un buen momento más allá de la victoria del sábado. Se liberaron con la salida de Ibarra. Tienen jugadores buenos que marcan la diferencia en el último cuarto de cancha. Villa en el duelo es de lo más desequilibrante, tenemos que prestar especial atención en el frente de ataque”, agregó.

Por último, el ex jugador de la selección nacional, destacó que uno de los objetivos del club es trascender en la competición.

“Sólo el tiempo dirá cómo nos irá en el torneo. Intentaremos trascender en la libertadores, para ello tenemos que hacernos fuertes en casa y tratar de buscar la mayor cantidad de puntos en la visita”, finalizó.

El mundialista Walter Sampaio será el árbitro principal

Wilton Sampaio es un árbitro brasileño, de 41 años, y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol internacional. Entre otras cosas, fue uno de los jueces de su país en ir al Mundial de Qatar 2022, donde dirigió tres encuentros: Senegal vs. Países Bajos, Polonia vs. Arabia Saudita y Países Bajos vs. Estados Unidos.

Su primer partido en el Brasileirao fue el 17 de mayo del 2009, en el empate 2-2 entre Sao Paulo y Atlético Paranaense. Luego, en el 2012, fue elegido como uno de los mejores de la liga y un año después se convirtió en árbitro FIFA.

El Monumental se viste de gala para el compromiso de talla internacional

El remozado estadio Monumental de Maturín, vuelve a tener otro partido oficial desde el pasado 19 de octubre del 2022 cuando Monagas enfrentó a Zamora FC en el empate 1-1 por la fase final.

A mediados del mes de enero comenzaron los trabajos de recuperación del engramado de la “Joya de Oriente” y demás espacios tanto internos como externos del coso oriental.

Este jueves a partir de las 8:00 PM, la justa internacional tendrá un escenario de primer nivel, además de contar con más de 800 funcionarios que custodiarán el partido entre azulgranas y xeneises.

Fixture de la Copa Libertadores

Fecha 1 – Jueves 06-04-2023

Monagas Sport Club vs Boca Juniors (Argentina)

Monumental de Maturín

8:00 PM

Fecha 2 – Miércoles 19-04-2023

Colo Colo (Chile) vs Monagas Sport Club

Monumental David Arellano, Santiago de Chile

8:00 PM

Fecha 3 – Jueves 04-05-2023

Deportivo Pereira (Colombia) vs Monagas Sport Club

Estadio Hernán Ramírez Villegas

9:00 PM

Fecha 4 – Martes 23-05-2023

Monagas Sport Club vs Colo Colo (Chile)

Monumental de Maturín

6:00 PM

Fecha 5 – Martes 06-06-2023

Monagas Sport Club vs Deportivo Pereira (Colombia)

Monumental de Maturín

6:00 PM

Fecha 6 – Jueves 29-06-2023

Boca Juniors (Argentina) vs Monagas Sport Club

Estadio La Bombonera – Buenos Aires

7:00 PM

Enfrentamiento:

Partido: Monagas Sport Club vs Boca Juniors (Argentina).

Fecha: Jueves 06-04-2023.

Jornada 1 – CONMEBOL Libertadores 2023.

Hora: 8:00 PM.

Escenario: Monumental de Maturín.

Árbitro: Wilton Sampaio.

Transmisión: ESPN, Fox Sports, Telefe, Star+ y Pluto TV.