Asdrúbal Cabrera, quien cuenta con 15 temporadas de experiencia en las Mayores y 12 campañas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional como pelotero activo, será el nuevo mánager de Caribes de Anzoátegui, a partir de la zafra 2025-2026.

El anuncio oficial fue hecho por el equipo el miércoles por la mañana. Cabrera, de 39 años de edad, se convertirá en el piloto número 32 en la historia de la franquicia y el decimoquinto criollo en encargarse de la dirección de la novena oriental.

«Su designación como mánager representa la transferencia de experiencia, un legado de aprendizaje y liderazgo, que ahora vuelve a su tierra natal, para impulsar una nueva mentalidad en la Tribu», destacó el comunicado oficial.

Cabrera sustituye en el cargo al estadounidense Morgan Ensberg, quien se encargó del equipo en la 2024-2025.

«Hemos confirmado todo el staff técnico para la próxima campaña con una mezcla de experiencia y talento que proyecta guiar al equipo hacia la senda victoriosa. Constituimos el grupo de instructores alrededor de Asdrúbal Cabrera, quien regresa a su casa con el firme objetivo de imprimir liderazgo, motivación, conocimiento y experiencia al equipo», manifestó Otto Padrón, gerente deportivo de la novena aborigen.

Cabrera, que defendió los uniformes de Cardenales, Leones y Caribes, durante su trayectoria en la LVBP, decidió poner fin a su brillante carrera hace un par de años.

«Es un momento muy especial para mí. Durante 15 años tuve el privilegio de vivir el sueño de jugar en las Grandes Ligas y en Venezuela. Un viaje increíble que me llevó a vestir diferentes uniformes, a aprender de mánagers legendarios y a experimentar momentos que me llenaron de alegría, pero también de valiosas lecciones. Este no es solo un nuevo trabajo, es una conexión profunda con mis raíces, con mi gente. Ahora, al cerrar ese capítulo como pelotero, se abre una nueva e ilusionante oportunidad que me permite devolver todo lo que el beisbol me ha dado, pero de una manera diferente», declaró el nuevo estratega de la Tribu.

Experimentado Cuerpo Técnico

Para su trigésima quinta zafra en la LVBP, los anzoatiguenses contarán con el regreso de Jackson Melián, quien asumirá las labores de coach de banca. Mientras que Jesús Hernández, será el coach de pitcheo, y René Reyes regresa como coach de bateo. También estarán David Davalillo, coach de tercera, William Oropeza, coach de primera, y Jean Toledo, coach de bullpen.

Melián vuelve al club, luego de ser el mánager en las campañas 2019-2020 y 2020-2021, aportando su experiencia y su habilidad estratégica.

Hernández se encargará de guiar a los lanzadores. Suma 20 años de trayectoria en el cargo de instructor de lanzadores, primero con los Leones de Caracas y luego con Bravos de Margarita. Fue coach de la organización Marineros de Seattle y en la actualidad trabaja en la sucursal de los Cerveceros de Milwaukee en la Liga de Arizona.

David Davalillo se convierte en el tercer integrante de la familia Davalillo vinculado con la novena oriental, luego de Pompeyo y Marco. Cuenta con vasta experiencia en la pelota criolla en calidad de técnico desde la 2000-2001, en los roles de piloto, coach de banca y coach de tercera en las organizaciones, Leones de Caracas, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira.

Por su parte, Oropeza es otro de los técnicos que retorna a la Tribu, luego de pertenecer al staff en las campañas 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023.

También vuelve a la novena aborigen Reyes como coach de bateo, cargo que desempeñó desde mediados de la campaña pasada. Reyes quien asumirá el rol buscando fortalecer el rendimiento ofensivo, viene cumpliendo con dicha responsabilidad en la LMBP transmitiendo todo su conocimiento.

Un emblemático lanzador de la tribu se unirá al cuerpo de técnicos, se trata de Toledo. Con toda la experiencia acumulada como líder en juegos lanzados en el conjunto aborigen será el encargado del enfoque en la consistencia del cuerpo de serpentineros en las etapas finales de los encuentros.

Todo un reto

Caribes de Anzoátegui ha quedodo eliminado en las últimas tres zafras y Asdrúbal Cabrera está consciente del reto que tiene frente a sí.

«Conozco la pasión que sienten por este equipo, el orgullo que representa llevar el nombre de Anzoátegui en el pecho. Y ahora, tengo el honor de liderar a estos talentosos jugadores, aportando toda la experiencia que adquirí en el terreno de juego. Mi compromiso es total. Pondré todo mi corazón, mi conocimiento y mentalidad ganadora para llevar, junto a mi staff, a Caribes a lo más alto. Sé que juntos, con el apoyo incondicional de esta afición que siempre ha sido el alma del equipo, podemos alcanzar el objetivo».