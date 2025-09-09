La muerte de un comerciante a tiros por un sujeto desconocido, terminó con la alegría de las fiestas patronales en Baraived, estado Falcón. Gustavo José Irausquin Camacho, cercano a cumplir 33 años, fue víctima de un agresor que disparó desde una motocicleta y huyó rápidamente del lugar.

Irausquin Camacho, reconocido por su labor comercial y apoyo en eventos comunitarios, fue trasladado inicialmente al ambulatorio local y posteriormente llevado al Hospital Doctor Rafael Calles Sierra. Sin embargo, sus heridas resultaron fatales y falleció poco tiempo después de su ingreso.

Las autoridades policiales confirmaron que el crimen ocurrió alrededor de las tres de la madrugada del día lunes, durante las festividades en el mencionado pueblo.

Un video, obtenido de manera casual por un asistente a la celebración, muestra con claridad los momentos del ataque, evidenciando la participación de al menos dos sujetos armados. Esta grabación es fundamental para la investigación y permitirá a los detectives del Cicpc avanzar en la identificación y captura de los responsables del asesinato.

Según versiones familiares, el agresor contó con la cooperación de un motorizado para perpetrar el crimen y escapar del sitio.

Se desconocen las razones que motivaron el homicidio, que ya es el cuarto registrado en el municipio Falcón durante septiembre. La Delegación Municipal Punto Fijo del Cicpc sigue con la indagación y espera que la difusión del video acelere la justicia en este caso.