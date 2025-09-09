Diagnosticaron al cantante y actor estadounidense Billy Porter con sepsis, informó la revista People, según la cual el artista tuvo que abandonar su rol como maestro de ceremonias en el musical de Broadway ‘Cabaret at the Kit Kat Club’, obligando a cerrar la producción antes de tiempo.

«Sus médicos confían en que se recuperará por completo, pero le han recomendado que siga una rutina de descanso durante las próximas dos semanas», indicaron los productores en el comunicado difundido por People.

Porter, de 55 años, tenía programadas actuaciones hasta el 19 de octubre.

El último show tendrá lugar ahora en Nueva York el 21 de septiembre y hasta entonces sustituirán al intérprete de forma rotatoria Marty Lauter y David Merino.

Los productores señalaron que la decisión de retirar la obra de la cartelera antes de tiempo fue «dolorosa».

«Billy fue un maestro de ceremonias extraordinario, que aportó su pasión característica y su extraordinario talento. Le deseamos una pronta recuperación y espero volver a trabajar con él en un futuro muy cercano», añadió Adam Speers, de ATG Productions.