Un dramático suceso conmociona a la comunidad de Best Village en el país vecino de Guyana, después del asesinato de José Alberto Quiñonez Sanguino, un joven venezolano de 20 años, cuyo suceso ocurrió ocurrido el domingo 5 de este mes en curso.

El lamentable hecho se originó tras un altercado dentro de un bar del sector, donde Quiñonez resultó herido con un corte en el muslo provocado por un cuchillo durante una riña con otro sujeto.

Familiares de la víctima señalaron que el móvil del crimen estaría vinculado al robo de su teléfono celular, aunque funcionarios policiales informó que el joven falleció debido a las graves heridas que sufrió en el enfrentamiento.

El homicida, después de acuchillar varias veces a su víctima huyó del lugar y hasta ahora permanece prófugo.

La familia de José Alberto se encuentra en la difícil situación de buscar apoyo económico para costear el traslado del cuerpo hasta Venezuela y realizar la cremación

Lamentan profundamente la pérdida de este joven y hacen un llamado a las autoridades para que den con el responsable y se haga justicia.

Según la situación de inseguridad en Guyana, es crítica que perjudica a comunidades en las que los cuerpos de seguridad no llegan. La gente se queja por ausencia de los garantes de la ley.