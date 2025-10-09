Muere uno de los dos lesionados del accidente de tránsito entre dos motos el cual ocurrió en la avenida Santa Rita de Guasipati, municipio Roscio al sur del estado Bolívar, en horas de la mañana del lunes 6.

Los paramédicos que acudieron al lugar brindaron atención inmediata a los heridos y los trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Sin embargo, Yorjanis Laya, uno de los involucrados, falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas sufridas en el accidente.

El choque entre las motos causó conmoción entre testigos y residentes de la zona, quienes expresaron su preocupación por la seguridad vial en la avenida Santa Rita, una de las principales arterias de Guasipati.

Los conductores impactaron de frente y ambos salieron expelidos de su vehículo de dos ruedas, entre los heridos está una joven de aproximadamente 24 años de edad, su estado es de pronóstico reservado.

Este lamentable hecho se suma a otros accidentes recientes en la región, que reflejan la necesidad de mejorar la seguridad vial para proteger a los ciudadanos que a diario transitan por estas vías.