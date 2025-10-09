Dos accidentes de tránsitos registrados en distintos puntos del municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar dejan como resultados tres personas heridas, entre las víctimas dos funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar.

A las 10 de la mañana, en la parroquia Marhuanta, cerca del matadero municipal, un vehículo impactó por la parte trasera a una motocicleta, para luego darse a la fuga.

La conductora de la moto, identificada como Joseiris de 44 años, sufrió lesiones en brazos y piernas. Fue auxiliada en el lugar por Protección Civil Municipal y trasladada en un vehículo particular al Hospital Ruiz y Páez para recibir atención especializada.

Luego en horas del mediodía, en la zona del terminal de pasajeros, sector Puente Gómez, un vehículo Toyota Machito conducido por un funcionario de la DGCIM perdió el control por fallas mecánicas y chocó contra un poste de luz.

El oficial viajaba con otra persona que también sufrió leves lesiones, ambos fueron atendidos por Protección Civil Municipal y se recomendó su traslado al Hospital Ruiz y Páez para exámenes médicos.

Autoridades de tránsito se encuentran en alerta ante el número de accidente automovilístico que acontece diariamente en el referido municipio, sospechan que el exceso de velocidad e imprudencias son las principales causas de dichas colisiones.