El primer ministro de India, Narendra Modi, y su homólogo británico, Keir Starmer, sostuvieron un encuentro este jueves en Bombay durante la primera visita oficial del líder británico a este país asiático, enfocada en fortalecer las relaciones comerciales, de seguridad y cooperación internacional.

Durante una rueda de prensa conjunta, ambos mandatarios discutieron temas cruciales como la seguridad marítima en la región del Indo-Pacífico, los conflictos en Oriente Medio y el avance de la guerra en Ucrania. Modi destacó el compromiso común con la paz mediante el diálogo y la diplomacia, asegurando que India y Reino Unido son socios naturales en la actual era de inestabilidad global.

Starmer celebró el reciente acuerdo de paz entre Israel y Hamás, pidiendo su implementación total y sin demora. Asimismo, ambos líderes coincidieron en la necesidad de acelerar esfuerzos por la estabilidad duradera en Ucrania y fomentar la cooperación en áreas estratégicas como el cambio climático y la transición energética, renunciando a la dependencia de combustibles fósiles.

Además, Starmer resaltó el papel global de India y su potencial para ocupar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde actualmente solo Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido tienen poderes de veto. La visita se enmarca en una agenda ambiciosa de cooperación bilateral, que incluye intercambios tecnológicos, comerciales y culturales, con la participación de una delegación representativa del Reino Unido.

Este encuentro simboliza la consolidación de una relación estratégica que aspira a impulsar el crecimiento económico y la estabilidad regional, posicionando a India y Reino Unido como actores claves en la escena mundial.