Un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murió asesinado a tiros el martes en la noche, en un hecho que ha generado conmoción y preocupación en el municipio Cabimas, zona de la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.

Kennys Jesús Peña Cárdenas, sargento mayor de tercera, fue atacado alrededor de las ocho y media de la noche cuando se encontraba dentro de su camioneta Ford FX150, color plata, estacionada frente a una cauchera en la plaza El Barroso, sector Barroso, parroquia Jorge Hernández. Dos hombres en motocicleta blanca lo interceptaron y abrieron fuego sin mediar palabra, causando su muerte instantánea.

Los atacantes huyeron rápidamente en la misma motocicleta, mientras testigos del hecho alertaron a las autoridades.

Posteriormente equipos policiales y funcionarios del Cicpc se desplegaron al lugar para recolectar evidencias balísticas y levantar el cuerpo del militar.

La investigación preliminar se maneja bajo la línea de un posible sicariato, aunque las autoridades no descartan otras causas o motivos detrás del crimen.

El caso ha generado alarma entre los habitantes, que denuncian un aumento de la violencia y exigen a las autoridades una respuesta efectiva para mejorar la seguridad pública en la zona.