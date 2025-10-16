Un operativo de inteligencia y captura encabezado por unidades del Gaula Élite, en colaboración con la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) y el grupo US Marshals, culminó con la detención de Adrián José Rodríguez Gudiño, alias «Adriancito», uno de los criminales más buscados en Venezuela y miembro clave del Tren de Aragua. La captura se efectuó en una vivienda del municipio de La Ceja, en Antioquia, Colombia.

Rodríguez Gudiño se encontraba oculto tras la apariencia de comerciante de vehículos, pero su historial criminal lo señalaba por delitos como secuestro, homicidio, extorsión y hurto. Según la policía venezolana, «Adriancito» dirigía operaciones delictivas desde las zonas de Cabimas y Maracaibo, en el estado Zulia, consideradas territorios estratégicos para la banda criminal.

Fuentes oficiales revelaron que el sujeto ingresó a Colombia en 2023 para evadir la presión policial en su país. Sin embargo, desde Antioquia siguió coordinando actividades ilícitas para mantener y expandir el grupo, lo que motivó la alianza internacional para su localización.

Además de sus actividades criminales en Venezuela, Rodríguez enfrenta un proceso abierto desde 2020 en Cundinamarca, Colombia, por porte ilegal de armas de fuego.

Cabe destacar que «Adriancito» fue uno de los 18 reos fugados el 7 de abril de 2016 del Retén de Cabimas, que hoy está cerrado.

Las autoridades venezolanas ya han iniciado los trámites para solicitar la extradición de Rodríguez Gudiño, requerido por múltiples delitos relacionados con la criminalidad organizada.