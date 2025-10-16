Un accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde del miércoles en sector Vuelta el Cacho, ubicado entre la avenida España y Menca de Leoni, un vehículo Mazda colisionó violentamente contra una moto Empire Horse.

El impacto dejó gravemente lesionados a los dos tripulantes del vehículo de dos ruedas, quienes fueron identificados como Gabriela Garrido, de 21 años, y José Bocarrido, de 24 años.

Las víctimas enseguida recibieron atención por parte de la Comisión Motorizada de Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco y Bomberos Municipales.

El conductor del Mazda salió ileso y, hasta el momento, no se han reportado datos sobre su identidad.

Los heridos tras recibir los primeros auxilios en el lugar, Gabriela y José fueron trasladados en ambulancia al Hospital Ruiz y Páez en donde quedaron recluidos.

Las autoridades de tránsito se encuentran investigando las causas del siniestro, y se hace un llamado a la comunidad para extremar precauciones en la vía para evitar nuevos accidentes.

Según, cuerpos de seguridad las cifras de personas heridas por accidentes de tránsito van en aumento, a pesar de los operativos que se realizan en los sitios más álgidos de la ciudad.