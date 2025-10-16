El cantautor Ernesto Urbano vuelve a sorprender con su propuesta artística al lanzar el videoclip de su más reciente tema, ‘Embojótame con tu amor’, una composición que combina ritmos tradicionales con una interpretación fresca y contagiosa.

El artista define su estilo como ‘Danzaguayagaita’, una mezcla de danza, esencia oriental y gaita venezolana que invita al público a disfrutar de la música nacional desde una perspectiva renovada.

Una historia de amor con humor y sabor local

Asimismo, el video cuenta una divertida historia ambientada en un supermercado, donde Urbano se transforma en carnicero, frutero y panadero para conquistar a una bella clienta.

Con un toque de picardía y humor criollo, el músico encarna al galán venezolano por excelencia: apasionado, soñador y creativo en su manera de amar.

Entre escenas llenas de ritmo, colores y humor, la pieza audiovisual mantiene la atención del espectador hasta su inesperado final, dejando un mensaje alegre y optimista sobre el amor cotidiano.

Una poesía que se baila

Por otro lado, la letra de ‘Embojótame con tu amor’ rescata el término popular venezolano ‘embojotar’ (envolver o empaquetar) para describir un amor tan dulce que el protagonista desea cubrirse completamente con él.

Es una poesía que se baila, donde las emociones se traducen en compases, tamboras y cuatro.

Producción y equipo artístico

Ernesto Urbano escribió, compuso y produjo el tema. Él se acompañó de músicos como Proto López (cuatro), Alexander Flores (teclado) y Yhuls Guilarte (bajo), entre otros talentos.

Además, Eclipse Estudio y Ensayo produjo el videoclip. Nahir Flores y Germán Delgadillo aportaron la idea original, el guion y el diseño gráfico. Además, Claudimar Deyan y Jean Carlos De La Fuente, quienes protagonizaron el video.

Disponible en todas las plataformas

Como resultado, ‘Embojótame con tu amor’ está disponible en las principales plataformas digitales y en el canal de YouTube de Ernesto Urbano Music, donde el artista promete seguir sorprendiendo con nuevas aventuras musicales llenas de identidad, humor y pasión venezolana.