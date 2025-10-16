El talento y la pasión de los jóvenes músicos venezolanos volverán a resonar más allá de las fronteras. Cuatro representantes de la Sinfónica Infantil Nacional de Venezuela, pertenecientes a El Sistema Ciudad Guayana, viajarán al Vaticano para participar en la ceremonia de canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, el próximo domingo 19 de octubre.

Su participación marcará un capítulo especial para el país, al unir la música con la fe en uno de los actos más esperados por los venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Viaje que une la música y la fe

La presentación será un homenaje al espíritu de superación y al poder transformador del arte, valores que por décadas han guiado a El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Desde Ciudad Guayana hasta Roma, estos jóvenes demostrarán que la música también puede ser una forma de agradecer, de creer y de conectar con algo más grande.

Cada nota que interpreten en el Vaticano llevará consigo el esfuerzo, la disciplina y los sueños de miles de niños y jóvenes que, día a día, encuentran en la música una razón para seguir creciendo.

La emoción por esta participación trasciende lo musical. Para los venezolanos, ver a estos jóvenes en el Vaticano será un motivo de alegría y orgullo, una muestra del talento y la dedicación que caracterizan a las nuevas generaciones de El Sistema.