El arzobispo emérito de Caracas, cardenal Baltazar Porras y una delegación eclesiástica venezolana fueron recibidos en audiencia privada por el papa León XIV, encuentro que se enmarca en los preparativos para la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

El cardenal, a través de sus canales oficiales, describió la reunión con Su Santidad como un encuentro «cercano, fraterno y cordial»

A su vez, detalló que el obispo de Roma está muy atento a los actos que se celebrarán este domingo y extendió su bendición a todo el pueblo venezolano.

Previamente, se difundieron imágenes del saludo que el cardenal Porras y los demás obispos dieron al papa León XIV al término de su audiencia general en la plaza San Pedro.

Vínculo entre León XIV y el pueblo venezolano

Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) señaló que, aunque la audiencia privada no estaba incluida en la agenda previa a los actos litúrgicos del domingo 19 de octubre, sirvió para reafirmar el vínculo entre el sumo pontífice y el pueblo venezolano.

En el contexto de estos actos, la mañana de este jueves también se llevó a cabo una peregrinación por la Vía de la Consolación en Roma. En ella participaron ciudadanos venezolanos, sacerdotes y los niños de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, quienes tocarán durante la misa de canonización el domingo.

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, quien encabeza la delegación junto al cardenal Porras, lideró esta actividad.

Asimismo, manifestó en las redes sociales de la Arquidiócesis de Caracas que la peregrinación es crucial no solo como preparación para la misa, sino también para pedir la bendición de Dios para Venezuela y la intercesión de los futuros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles por la paz en el país.

La CEV había informado previamente sobre la llegada de la delegación del purpurado venezolano a Roma para participar en la eucaristía que se oficiará en El Vaticano este domingo.