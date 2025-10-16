Venezuela recibió a 153 connacionales deportados, entre ellos diez niños, en un vuelo proveniente de Texas como parte del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, informó el Ministerio de Interior.

A través de Telegram, la cartera de Estado detalló que en este vuelo de repatriación, el número 77 de este año, llegaron 122 hombres y 21 mujeres, a quienes «recibieron y atendieron las instituciones del Estado» y se les «aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes».

El grupo de migrantes llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en una aeronave operada por la estadounidense Eastern Airlines, según imágenes oficiales publicadas en Instagram.

Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro informó que un total de 14.947 venezolanos han regresado a su país este año, después de que Venezuela suscribiera un acuerdo de deportación con Estados Unidos el pasado enero.

«Yo le digo a todo el que salió, por razones económicas o cualquier razón: aquí está su tierra, Venezuela, se la estamos cuidando para que usted regrese más pronto que tarde», manifestó Maduro en una reunión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El pasado viernes, 167 venezolanos, entre ellos ocho niños, llegaron a su país procedentes de Estados Unidos, en otro vuelo de repatriación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó entonces el Ministerio de Interior.