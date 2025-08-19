El efectivo de la Guardia Nacional de nombre Domingo Javier Sánchez Colmenares, Sargento Mayor de Tercera (SM3) del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes – Conas), falleció tras resultar herido de bala en un fuerte enfrentamiento ocurrido en el sector La Tomatera, barrio Tierra Negra del municipio Iribarren, estado Lara.

El funcionario formaba parte de una operación táctica destinada a desarticular una banda delictiva vinculada a actividades criminales en esta zona. Durante el operativo, se produjo un intenso enfrentamiento armado entre los efectivos del GAES y los miembros de la organización criminal, que terminó con Sánchez Colmenares herido gravemente.

A pesar de recibir atención médica inmediata, Sánchez no pudo superar las lesiones causadas por los disparos y falleció posteriormente en un centro asistencial.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la captura de los implicados en este acto criminal.

Además, se han reforzado los operativos en la región con el propósito de frenar la violencia y garantizar la seguridad ciudadana.