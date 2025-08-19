Un sujeto de nombre Deninson Rincón, de 42 años de edad, fue capturado por la Policía tras estar prófugo, acusado del homicidio de su pareja, Nuvia Indira Perozo, de 44 años. El lamentable hecho ocurrió en una residencia ubicada en Tocuyito, localidad del estado Carabobo.

Según fuentes extraoficiales, el hombre habría cometido el crimen al ahogar a la víctima en la piscina de la vivienda.

Tras este acto, Rincón se dio a la fuga en el vehículo de su pareja, lo que generó una intensa búsqueda por parte de las autoridades locales.

La detención se logró gracias a un trabajo conjunto entre la Policía municipal y comisiones especiales, quienes dieron con el paradero del presunto feminicida en un punto cercano a la zona del suceso.

Hasta el momento, se espera la versión oficial de las autoridades respecto a las circunstancias exactas del hecho, así como los detalles sobre el estado de la investigación.

La comunidad de Tocuyito permanece consternada por este caso de violencia doméstica que ha conmocionado a la región.

Este suceso pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de reforzar las acciones contra la violencia de género y la protección de las víctimas, un problema que sigue afectando a numerosos hogares en Venezuela.