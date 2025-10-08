En la noche del martes, un chofer de transporte urbano fue asesinado a tiros en plena vía pública en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima, mientras conducía su unidad con pasajeros a bordo.

El hecho ocurrió en una zona muy concurrida, a pocos metros del Hospital María Auxiliadora, donde los testigos vieron cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al conductor y le dispararon varias veces en el pecho, causando su fallecimiento instantáneo.

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, de nacionalidad venezolana, quien trabajaba para la empresa Lipetsa, conocida popularmente como «Los Triángulos».

El ataque generó pánico y terror entre pasajeros y transeúntes, quienes tardaron alrededor de 20 minutos en ver la llegada de agentes de serenazgo y de la Policía Nacional.

Compañeros de trabajo de Cedeño expresaron profunda consternación y señalaron que este crimen podría estar relacionado con hechos de extorsión en el sector, problema que afecta a varios conductores en la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este violento hecho y reforzar la seguridad en los puntos críticos de transporte público de Lima.