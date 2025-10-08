Durante el pasado fin de semana, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el sector El Porvenir, de la parroquia Puerto Vivas, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Barinas, con un cartel que describía la razón del homicidio: «por violador».

La víctima fue identificada como Jorge Luis Urbina Pérez, de 33 años, obrero y residente del municipio Fernández Feo en el estado Táchira. Su cuerpo presentaba cinco impactos de bala.

Se conoció que Urbina Pérez estaba siendo investigado por el Cicpc de la Delegación Municipal San Cristóbal desde el 30 de septiembre, acusado de abuso sexual con penetración contra su hijastra, una menor de 11 años.

Funcionarios del Cicpc y la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Barinas iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y detener a los responsables del homicidio.

Al parecer, el sujeto había quedado en libertad luego que fue señalado de cometer el referido abuso contra su hijastra, existen sospecha que lo trasladaron hasta este sitio para luego matarlo a disparos.