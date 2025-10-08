La Cámara Venezolana de Droguería (Cavedro) asegura que existe una distribución total de medicamentos a seis mil farmacias que hay en el territorio nacional.

Edgar Vidaurre, presidente del gremio, indicó que el sector de droguerías trabaja engranado con los fabricantes y con las farmacias en la distribución de fármacos a través de las rutas nacionales por las que circulan.

«Somos lo que compramos a los laboratorios, proveedores, almacenamos con logística, robótica y transporte y distribuimos a las seis mil farmacias que hay en el país», explicó.

Destacó que actualmente hay un abastecimiento óptimo de fármacos en el país en comparación con años anteriores, en los cuales hubo un declive de la industria farmacéutica, ocasionada por crisis económica, sanciones y pandemia.

Al respecto, aseguró que ha habido una recuperación del sector, la cual calificó como «un milagro», impulsada por alianzas entre el sector público y privado.

Vidaurre recordó que en años anteriores Venezuela registró un consumo anual de 19 unidades por persona y que alrededor de mil farmacias estaban en mal estado financiero.

En ese sentido, destacó la labor de los laboratorios que «pusieron la mano dura en busca de mantener su capital y las líneas de abastecimiento», dijo en entrevista para Unión Radio.