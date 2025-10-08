Rusia informó hoy que el «fuerte impulso» en favor de la solución del conflicto en Ucrania, logrado en la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska en agosto, se ha agotado.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por la agencia TASS, señaló que la falta de avance se debe en gran parte a los esfuerzos «destructivos» de políticos europeos.

Riabkov también advirtió a Estados Unidos sobre las graves consecuencias que tendría el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, confiando en que Washington comprende los riesgos.

Sobre la propuesta de Putin para prorrogar durante un año el tratado de desarme nuclear START III, que vence el 5 de febrero de 2026, Riabkov indicó que Rusia no ha recibido aún una respuesta formal por parte de Estados Unidos.

El lunes pasado, el Kremlin valoró positivamente las declaraciones de Trump, quien calificó de «buena» la iniciativa de prórroga, pero aún no se cuenta con una confirmación oficial para avanzar en este acuerdo.