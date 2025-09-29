Un asesinato conmocionó a la comunidad del municipio Santiago Mariño, estado Aragua, la noche del sábado 27 de septiembre. Jackson Junaiker Gamarra Quintana, conocido como “Cara e Coñazo”, de 25 años, murió tras recibir al menos un disparo, dicho homicidio ocurrió en el sector Ciudad Socialista Ezequiel Zamora.

Según fuentes oficiales, la víctima fue ingresada al ambulatorio de Turmero, donde falleció minutos después de llegar.

Testigos y la minuta policial indican que a Jackson le robaron su motocicleta, equipo telefónico y su billetera con todos sus documentos personales. Se presume que intentó resistirse al robo, lo que habría desencadenado el ataque que le causó la muerte.

Funcionarios del CICPC llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y tratar de dar con los responsables del homicidio.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona para esclarecer este hecho y disminuir la inseguridad que afecta a la población local.

La comunidad de Aragua exige justicia y mayor resguardo ante los actos violentos que se han venido registrando en los últimos meses.