El misterio sobre la desaparición de Naydalis Zamora, comerciante de 31 años originaria de San Félix, mantiene en vilo a la comunidad de Ciudad Guayana.

La mujer fue vista por última vez el martes 23 de septiembre en un restaurante de Tumeremo, acompañada por un hombre de tez morena, que según relatos sería militar y conducía un Mitsubishi Taurin gris.

Antes de perder contacto, Naydalis realizó una transferencia de 2.700 bolívares al hombre para cubrir el costo del almuerzo que compartieron. Ella aseguró que volvería a Ciudad Guayana a las 5:30 p.m., pero nunca llegó a su destino. Su teléfono móvil mostró actividad hasta las 11:00 p.m. de esa misma noche, después de lo cual se cortó toda comunicación.

Desde entonces, su familia ha rastreado sin éxito el área comprendida entre Las Claritas y San Félix, y ya interpuso la denuncia ante el Cicpc en la subdelegación de Guaiparo.

Los familiares solicitan a la comunidad que aporte cualquier información útil para localizar a Naydalis, y ponen a disposición los números telefónicos 0412-1158926 y 0426-4926164. La población del estado Bolívar permanece alerta ante esta preocupante desaparición.