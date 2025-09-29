Irán ejecutó este lunes a uno de los “espías más importantes” de Israel en suelo iraní, el octavo ahorcamiento de personas condenadas por supuestos vínculos con la inteligencia israelí, el Mossad, tras la guerra de 12 días entre la República Islámica y el Estado judío en junio.

“Bahman Chubí Asl, quien había colaborado de forma amplia y deliberada con el servicio de inteligencia israelí Mossad en el campo de bases de datos, fue ejecutado en la horca esta mañana”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El medio oficial, que no detalló la fecha de su detención, explicó que Choubí Asl fue condenado a muerte por el cargo de “corrupción en la tierra” debido a su colaboración con el servicio de inteligencia israelí, y la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema después de que el acusado presentara una apelación.

Según la justicia iraní, el ahorcado, director de una empresa tecnológica, disponía de un elevado acceso a bancos de datos «gubernamentales vitales», por lo que el Mossad buscó su colaboración.

Mizan indicó que Choubí Asl confesó que Israel estaba interesado en información sobre proyectos sensibles e infraestructuras críticas, y le pidió gestionar contactos para “introducir equipos defectuosos o contaminados” en el país, con el fin de “generar fallos en sectores clave”.

El Poder Judicial iraní señaló que el ejecutado recibió entrenamiento en diversas ocasiones y sostuvo 63 reuniones presenciales con agentes de Mossad en Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria.

Octavo desde la guerra

Las ejecuciones en Irán de condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente desde la guerra de 12 días entre la República Islámica y el Estado judío en junio. Desde entonces, al menos ocho personas han sido ahorcadas.

El 17 de septiembre, Irán ejecutó a Babak Shahbazi en lo que activistas opositores a la República Islámica consideraron un juicio “injusto” y tras ser torturado para obtener una confesión.

También se han incrementado las condenas por colaboración con el Mossad. En el último caso, dos personas fueron condenadas el sábado a muerte por trabajar para los servicios de inteligencia de Israel.

Durante la guerra de junio, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, lo que provocó 30 muertos.