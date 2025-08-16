Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal de El Vigía, (Mérida), detuvieron a Jairo Rafael Coley Gómez (49) por su presunta vinculación con el homicidio de Álvaro José Vega Gálviz (49), ocurrido el pasado 6 de agosto, informó en un reporte la policía científica.

El arresto de Coley Gómez se llevó a cabo en el sector La Inmaculada, parroquia Presidente Páez, municipio Alberto Adriani, estado Mérida. Experticias técnica científica, telefónicas y entrevistas, determinaron que Jairo Coley, con la intención de no pagar una deuda de mil dólares que tenía con la víctima, planeó reunirse con Álvaro Vega en una zona solitaria y de difícil acceso peatonal en el sector La Esperanza, parroquia Pulido Méndez, Mérida. Ambos se trasladaron al lugar en la moto de la víctima.

Una vez en el sitio, una discusión entre ambos escaló a la violencia. Coley atacó a Vega con un cuchillo, propinándole múltiples heridas punzo penetrantes. Posteriormente, lo golpeó con piedras y palos hasta causarle la muerte.

Al detenido se le colectaron como evidencias una piedra, un cuchillo, un reloj, un teléfono y prendas de vestir. Coley fue entregado a la Fiscalía 6 del Ministerio Público.