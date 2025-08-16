Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo), lograron rescatar a una adolescente que permanecía privada de libertad en el municipio San Francisco, estado Zulia.

El procedimiento se realizó en el sector Bajo Grande, tras un trabajo de investigación que permitió a los uniformados actuar de manera oportuna. Según el reporte oficial difundido por la PNB Zulia en Instagram, la joven fue localizada ilesa, aunque bajo amenaza constante de muerte.

El presunto agresor mantenía un arma blanca apoyada en el cuello de la víctima con la intención de impedir su huida y atentar contra su vida. Ante esta situación, los funcionarios entablaron una negociación que permitió que ambos salieran de la vivienda, para luego iniciar un diálogo directo con el sujeto con el fin de que soltara la navaja.

Durante la intervención, el individuo se resistió al arresto y atacó con el arma blanca a cuatro funcionarios, quienes resultaron heridos mientras concretaban la aprehensión.

En medio del operativo también fue detenido el padre de la víctima, acusado de obstaculizar la captura de su yerno. El arma utilizada quedó bajo resguardo como evidencia y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de la adolescente ni de su agresor. Las autoridades indicaron que ofrecerán mayores detalles en las próximas horas.