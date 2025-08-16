Elías Rodríguez, presidente de la Cámara Venezolana del Emprendimiento (Cavempre), señaló que de acuerdo con estudios internacionales, Venezuela se ubica entre las naciones con mayor inclinación hacia el emprendimiento.

Según sus estimaciones, cerca del 80 % de la población está desarrollando un proyecto propio o manifiesta la intención de hacerlo en el corto y mediano plazo.

No obstante, Rodríguez advirtió que el panorama no es del todo alentador: alrededor del 65 % de los emprendimientos que inician operaciones a principios de año no logran llegar con éxito al mes de diciembre. “Las tasas de mortalidad son altísimas”, comentó, atribuyendo gran parte del problema a la percepción de que iniciar un negocio es sencillo y no requiere planificación ni formalidad.

De acuerdo con Cavempre, menos del 5 % de las iniciativas logra superar los tres años de actividad. Entre los factores que marcan la diferencia, Rodríguez mencionó la pasión, la constancia, la preparación adecuada y el hecho de no colocar al dinero como objetivo principal.

El representante gremial agregó que la inversión necesaria dependerá del tipo de negocio, aunque insistió en que un paso clave antes de arrancar es validar la idea. También destacó el rol de las mujeres en este ámbito, al asegurar que son quienes más emprenden en el país, aunque la brecha frente a los hombres no supera el 5 %.