La cantante y actriz, Jennifer López, ha vuelto a ser noticia debido a una serie de incidentes relacionados con su pasado sentimental. En particular, las preguntas sobre su expareja, Sean «Diddy» Combs, quien actualmente enfrenta graves acusaciones judiciales, han puesto a la diva del Bronx en una situación incómoda.

En los últimos días, JLo ha sido abordada en varias ocasiones por fanáticos que le han preguntado sobre las acusaciones en contra de su exnovio. Durante un reciente evento, una admiradora se acercó a la cantante para consultarle sobre el tema, lo que provocó una reacción inesperada por parte de la artista. López, visiblemente molesta, se dio media vuelta y abandonó el lugar sin responder.

Este no es el primer incidente de este tipo. Hace unos días, la intérprete de «On the Floor» también fue abordada por un fanático mientras salía de un restaurante, y al igual que en la ocasión anterior, evitó responder a las preguntas sobre Diddy.

¿JLo se siente incómoda?

La relación entre Jennifer López y Sean «Diddy» Combs fue intensa y mediática. Ambos se conocieron en el set del videoclip de «If You Had My Love» y rápidamente iniciaron un romance que duró dos años. Sin embargo, su relación estuvo marcada por diversos escándalos, como el arresto de ambos luego de un tiroteo en 1999.

A pesar de que JLo siempre ha asegurado que no tenía conocimiento de lo ocurrido en el tiroteo, la sombra de este incidente ha perseguido a la cantante durante años.

Además, la actriz ha revelado en varias entrevistas que su relación con Diddy fue muy dolorosa y que ella fue víctima de infidelidad.

Las acusaciones contra Diddy

Actualmente, Sean «Diddy» Combs se encuentra en el centro de una polémica judicial. El rapero está acusado de obligar a mujeres y hombres a participar en actos sexuales no consentidos y de grabar estos encuentros para luego chantajear a las víctimas.

Las acusaciones contra Diddy han revivido el interés del público por su relación con Jennifer López, y muchos se preguntan si la cantante tenía conocimiento de las acciones de su expareja. Sin embargo, hasta el momento, JLo no ha realizado ninguna declaración pública al respecto.