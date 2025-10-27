La Asociación de Ciclismo del estado Bolívar celebró el proceso de elección de los miembros que conformarán el Consejo Electoral, órgano responsable de conducir las próximas elecciones de las máximas autoridades de la Asociación.

El encuentro contó con la participación de un importante grupo de clubes de ciclismo del estado junto al actual presidente de la Asociación, su segundo vicepresidente, la secretaria general y demás integrantes del equipo directivo, quienes resaltaron la relevancia de este paso institucional en favor de la transparencia y la consolidación democrática del ciclismo regional.

Tras las deliberaciones y el proceso de votación, resultaron electos y juramentados Iván Morales, representante del club Tribike IMGC, como presidente del Comité Electoral, Liseth Gruber, representante del club Angostura Bike y Amanda Sáenz, representante del club Upata Mountain Bike

Morales, Gruber y Sáez serán los encargadas de establecer el cronograma electoral y velar que el proceso se desarrolle con la transparencia, imparcialidad y profesionalismo que caracterizan al ciclismo de la región.