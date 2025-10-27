Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, ha aterrizado en Tailandia para comenzar su participación en la septuagésima cuarta edición del Miss Universo.

La guayanesa compartió en sus historias de Instagram sus redes sociales vídeos de su llegada a la nación asiática, mostrando el cálido recibimiento que le brindaron en el terminal aéreo.

Con su arribo, Abasali marca el comienzo formal de su camino en la competencia que busca a la mujer más bella del universo.

El certamen de belleza, que reúne a representantes de diversos países, se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en el Impact Arena en Pak Kret, un suburbio de la región metropolitana de Bangkok, siendo la cuarta vez que el país asiático acogerá el Miss Universo.