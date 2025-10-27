La Vinotinto Femenina se prepara para un crucial enfrentamiento este martes ante Paraguay en la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, donde ambas selecciones vienen con la necesidad de ganar.

Venezuela logró un sufrido empate 0-0 frente a Chile en Barquisimeto, mientras que las guaraníes cayeron ante Argentina por 3-1 en Buenos Aires.

El equipo dirigido por el brasileño Ricardo Belli viajó hasta a Asunción con el objetivo claro de sumar sus primeros tres puntos y escalar posiciones en la clasificación.

Solidez defensiva: base del éxito inicial

La Vinotinto demostró su capacidad para resistir y proteger su arco en la primera fecha. La solidez defensiva fue la principal herramienta para neutralizar el ataque chileno, con la portera Nayluisa Cáceres (Tenerife), destacando por su seguridad bajo los tres palos.

El cuerpo técnico buscará replicar esta firmeza en el estadio La Huerta de Asunción, aunque el foco principal de cara al partido contra la Albirroja estará en mejorar la generación de juego y la eficacia ofensiva.

Desafío ofensivo y las estrellas en el ataque

Si bien la defensa ha cumplido, el desafío de la Vinotinto es incrementar su rendimiento en ataque para transformar las oportunidades en goles.

Para ello, el entrenador Belli cuenta con una nómina de jugadoras de élite, vitales para el esquema ofensivo como Deyna Castellanos, Joemar Guarecuco y Bárbara Olivieri.

Motor en el mediocampo

Por su parte, en el centro del campo, Belli tiene opciones de lujo para manejar los hilos del partido. Se espera que una de las siguientes jugadoras o ambas, sea la encargada de la distribución y recuperación, Gabriela García y Daniuska Rodríguez.

La Vinotinto (quinta en la clasificación) enfrenta a un equipo paraguayo (séptimo) que busca su reivindicación ante su público.

El partido será a las 7:00 de la noche, hora venezolana.