vóleibol
La gran familia del vóleibol femenino está más unidad que nunca buscando consolidar los cronogramas de participación para este año 2026. Foto cortesía AVEB

En nombre de la junta directiva de la Asociación de Voleibol del estado Bolívar y el los entrenadores la directiva de la organización deportiva, felicitaron a las más de 85 atletas que participaron en el campamento de voleibol femenino U17,organizado por el ente rector del deporte referido y realizado en el Gimnasio hermanas González.

«Sin excepción –dijo el presidente de la Asociación Freddy Cedeño- todas sin excepción,  hicieron un excelente trabajo dando lucidez y entregando todo su talento en la cancha, como debe hacerlo todo atleta con miras a la alta competencia, y vaya también nuestro reconocimiento a todos los clubes que aportaron su granito de arena y su vez agradecerles a sus padres por el apoyo y la confianza brindada, no me queda más que invitarlas a seguir trabajando cada día más duro para alcanzar los objetivos personales y de la organización, feliz tarde y muchas gracias», señaló el más alto dirigente del vóleibol en todo el estado Bolívar.

«También queremos destacar -prosiguió- la realización del cuadrangular de voleibol de playa que se realizó en las instalaciones del complejo deportivo Lala, dónde asistieron los estados Guayana Esequiba y Bolívar», terminó expresando Cedeño. 

