En nombre de la junta directiva de la Asociación de Voleibol del estado Bolívar y el los entrenadores la directiva de la organización deportiva, felicitaron a las más de 85 atletas que participaron en el campamento de voleibol femenino U17,organizado por el ente rector del deporte referido y realizado en el Gimnasio hermanas González.

«Sin excepción –dijo el presidente de la Asociación Freddy Cedeño- todas sin excepción, hicieron un excelente trabajo dando lucidez y entregando todo su talento en la cancha, como debe hacerlo todo atleta con miras a la alta competencia, y vaya también nuestro reconocimiento a todos los clubes que aportaron su granito de arena y su vez agradecerles a sus padres por el apoyo y la confianza brindada, no me queda más que invitarlas a seguir trabajando cada día más duro para alcanzar los objetivos personales y de la organización, feliz tarde y muchas gracias», señaló el más alto dirigente del vóleibol en todo el estado Bolívar.

«También queremos destacar -prosiguió- la realización del cuadrangular de voleibol de playa que se realizó en las instalaciones del complejo deportivo Lala, dónde asistieron los estados Guayana Esequiba y Bolívar», terminó expresando Cedeño.