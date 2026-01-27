Dos equipos que abolieron la palabra imposible y se rebelaron contra la fatalidad se verán por cuarta vez en una Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional que pocos preveían dos meses atrás.

No se suponía que los Caribes de Anzoátegui llegaran tan lejos. Comenzaron la temporada 2025-2026 caricaturizados, estigmatizados por tres eliminaciones seguidas en ronda regular. La crítica auguraba una cuarta. No hay pitcheo, decían. A palos y fuerza de voluntad entraron los orientales al Round Robin a través del pasadizo del comodín y ni siquiera la pérdida de jugadores esenciales logró detenerlos.

«No tenemos nada que perder», era la consigna de estos indómitos aborígenes. Y no perdieron. Quedaron primeros en la semifinal. De allí se desprende que la batalla comience en Puerto La Cruz y hayan podido escoger en el Draft de Adiciones al Cerrador del Año: Silvino Bracho.

A la trinidad conformada por el Más Valioso Balbino Fuenmayor, el Coproductor y Regreso del Año Hernán Pérez y un Herlis Rodríguez bullente se unió un regimiento monticular cumplidor durante el todos contra todos, con el inesperado Ángel Cuenca transformado de abridor de emergencia novato en piache del montículo.

Otro novicio, el mánager Asdrúbal Cabrera, los ayudó a creer en ellos mismos e insurreccionarse contra los profetas del desastre.

«Cuando dije antes del campeonato que no teníamos excusas para no competir lo hice con conocimiento de causa. No nos gusta hablar de más», ha dicho Otto Padrón, gerente deportivo de la organización.

Por motivos diferentes con respecto al caso Caribes, nadie creía al comenzar diciembre que los Navegantes del Magallanes serían capaces de ir al abordaje final. La embarcación pasó casi toda la eliminatoria en las profundidades de la tabla y estuvo sumergida con récord, aparentemente irremediable, de 12 y 20.

El piloto Eduardo Pérez pagó el precio del naufragio y entonces emergió del Caribe el comodoro Yadier Molina para reflotar el buque hasta llevarlo a la superficie y clasificarlo de tercero.

Ya en el Round Robin, los filibusteros siguieron su travesía contra la dirección del viento. Perdieron cuatro de sus primeros cinco juegos y a varios de sus principales oficiales al campo, entre ellos el jardinero central Carlos David Rodríguez y el cañonero Yasiel Puig.

Como corsarios que son, se insubordinaron contra el orden establecido y tercamente volvieron a remar en mares procelosos. Los bucaneros alcanzaron una cabeza de playa en la final propulsados por siete triunfos seguidos y nueve victorias en sus últimos 10 asaltos, muchas de ellas fruto de dramáticas revueltas contra marcadores adversos que ellos volteaban con fe inquebrantable cuando agonizaban los partidos.

Ahora, ochenta años después de disputar el primer juego en la existencia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los turcos ven premiada su indoblegable terquedad al izar su bandera de tibias y calavera frente a las costas de Puerto La Cruz.

Veremos la cuarta batalla definitoria entre Caribes y Navegantes. Los turcos prevalecieron en la contienda 2013-2014 y los indígenas cobraron venganza de inmediato en la 2014-2015. Años después, en la 2021-2022, los eléctricos iluminaron sus repisas con otro trofeo a expensas de los nativos.

Caribes de Anzoátegui (10-6)

Los orientales le ganaron tres de sus cuatro juegos de Round Robin a Magallanes porque su bullpen tuvo efectividad de 1.86 en 19.1 innings durante ese trío de triunfos. El cuartel de bomberos, que ahora añade a Silvino Bracho, Cerrador del Año, complementó a una artillería que en esas victorias le anotó 27 carreras al pitcheo filibustero, nueve por desafío.

Caribes hizo encallar a La Nave a lo largo del torneo, al superarla en ocho de 12 choques entre ronda regular y semifinal.

Aparte de haber hallado hendiduras en el casco del barco, Anzoátegui tiene a su favor comenzar y, posiblemente, terminar la final bajo su cielo. 24 éxitos y 14 fracasos tuvo el elenco de Asdrúbal Cabrera como home club si sumamos las tres instancias ya superadas.

Plomo grueso, sometimiento al rival de turno y ventaja de localía son tres elementos ventajosos que La Tribu puede utilizar para rendir a su enemigo.

Mánager: Asdrúbal Cabrera

En su opera prima como estratega luego de 20 años como pelotero profesional, 15 de ellos como grandeliga, Asdrúbal Cabrera se ha revelado como un mánager inspirador, capaz de hacer sentir a gusto a los beisbolistas bajo su mando, de inspirarlos. Por eso quedó segundo en la votación para escoger al timonel más distinguido del certamen.

Es menos experimentado como jefe que su contraparte Yadier Molina, aunque temperamental, como el boricua. Tiene una cuenta por saldar consigo mismo: reparar aquel fatídico error defensivo que, como infielder de Anzoátegui, cometió en la más reciente final entre Caribes y Navegantes, la de 2022.

Pitcheo colectivo: 4.65 de efectividad

Aun perdiendo a sus dos mejores abridores temprano en el Round Robin, y a sus relevistas más efectivos en la fase regular, Caribes quedó segundo en efectividad colectiva durante la semifinal.

Sin Harol González ni José Ramón Rodríguez, sin Yilber Díaz ni Andrés Machado, sin Leonard García ni Riskiel Tineo y más tarde, sin el dominicano Francis Peguero, el batallón monticular anzoatiguense aguantó, como lo había hecho en la campaña regular.

El plan de contingencia dio resultado.

Ángel Cuenca, un lanzador inexperto e irregular en la vuelta inicial, se hizo hombre en el todos contra todos con récord de 2-0, 2.81 de efectividad, 0.81 de WHIP y .155 de average por parte del oponente. A Magallanes le colgó cuatro ceros sin hits en una de sus presentaciones.

Caribes no la estaría contando sin el recluta diestro de 24 años de edad, quien tuvo 6.23 de efectividad y 1.58 de WHIP de octubre a diciembre. Ahora paladeará su primera final.

Un pitcher traído del beisbol nicaragüense puede resultar sospechoso, pero el dominicano Naswell Paulino, recomendación expresa del antiguo coach de Caribes Dan Urbina, silenció el cuchicheo de desaprobación con tres aperturas tan breves como convincentes: 0.75 de efectividad, 1.17 de WHIP luego de 12 tramos.

El quisqueyano Emilio Vargas, contratado en las postrimerías de la semifinal, mantuvo un juego contra Zulia al alcance al encajar dos anotaciones a la vuelta de tres episodios. Campeón de Venezuela con Tiburones de La Guaira en la zafra 2023-2024, Vargas abrirá el juego uno.

Eduardo Salazar, un relevista grandeliga quien había dejado de abrir encuentros en 2024, se reseteó como abridor y mantuvo los partidos a la mano, sin dejarse aplastar y con la ofensiva de Caribes, eso puede bastar para prevalecer.

Sin iniciadores linajudos como los de Magallanes, Anzoátegui antepone la mentalidad de trinchera de sus abridores, su disposición a resistir, a mantener sus posiciones.

Sin su racha de cuatro triunfos a mitad de Round Robin, Caribes habría sucumbido; y esa racha la soportó, en buena medida, el bullpen. El peso del relevo lo llevan brazos como los del zurdo Yorvin Pantoja (1.80 de efectividad, un triunfo, un rescate y tres holds), el diestro Harold Chirino (siete holds), el omnipresente siniestro Liarvis Breto (2-0, 1.93 de EFE), el recuperado Loiger Padrón (5.2 actos sin castigo, 0.96 de WHIP), el apedreador dominicano Yoelvín Silven (1.80 de EFE, sin boletos), el recién ingresado dominicano Valentín Linaresz (quien lanzó el año pasado en Triple A), el refuerzo Edwar Colina y el Cerrador del Año Silvino Bracho (1.29 de EFE en el Round Robin, cuatro salvados, un boleto y 11 ponches en siete episodios).

La misión de ellos es formidable: aplacar las fulminantes cargas magallaneras en los innings de cierre con las cuales incineraron tantas desventajas.

Bateo colectivo: .905 de OPS

Si hay algún ámbito del juego donde puede Caribes parársele a Magallanes frente a frente es en el ataque. Un lineup condecorado despliega Anzoátegui. Balbino Fuenmayor, Hernán Pérez y Herlis Rodríguez acapararon el podio del Productor del Año, Fuenmayor ganó el Más Valioso, Hernán Pérez el Regreso del Año y Aldrem Corredor el mejor jugador del Round Robin por cómo lisiaron a los escopeteros oponentes.

Ninguna alineación le pegó al rival con tanta reciedumbre en la semifinal como la oriental, puntera en jonrones (28 en 16 careos), slugging (.515), bases alcanzadas (317), extrabases (63) y OPS (.905). A mandarriazos derrumbaron los muros de los antagonistas mientras el promedio grupal escalaba a .317.

Herlis Rodríguez mejora la circulación de Caribes por las almohadillas (.397 de porcentaje de embasado en el todos contra todos y .417 en la fase inicial), ofrece dinamismo en los senderos (lideró la eliminatoria en robos) y saca pelotas (11 entre el periodo ordinario y la semifinal). Carlos Mendoza terminó quinto en average (.400) y OBP (.493) y octavo en OPS (1.038) del Round Robin.

Hernán Pérez, colíder remolcador de la primera vuelta (52), se inscribió entre los de arriba en anotadas (15), hits (22), dobles (6), cuadrangulares (4) y slugging (.571) durante la fase recién concluida. Él es capaz de resolver de múltiples formas un pleito de pelota. “Aquí hay hambre y compromiso con una fanaticada que se lo merece. Nos daban eliminados desde las prácticas y aquí estamos. Muchos están sorprendidos por lo que hemos hecho. Nosotros, no porque sabemos lo que podemos hacer”, manifestó el multifuncional cañonero diestro.

Fuenmayor, próximo miembro de la fraternidad de los 100 cuadrangulares en la LVBP, bajó el tono en enero, pero descargó 17 bambinazos con 1.011 de OPS al cumplirse el periodo inicial.

«Debemos salir a atacar temprano a los abridores de Magallanes para buscar nuestro quinto título», apuntó el Más Valioso, coproductor del Año y una de las principales amenazas de su divisa cuando empuña el garrote.

El caraquista Aldrem Corredor, uno de los toleteros con mayor disciplina en el plato dentro del circuito, viene de su mejor cosecha ofensiva en Venezuela al alcanzar topes personales en bambinazos (8), empujadas (36) y coronar como el Más Valioso del Round Robin con 23 hits, ocho dobles, 17 fletes, .348 de promedio, .469 de OBP, .606 de slugging y 1.075 de OPS.

Más abajo en el orden llega Romer Cuadrado, quien tronó incontenibles en sus 13 desafíos del Round Robin. Diego Infante le dio la vuelta al cuadro cuatro veces, quedó décimo en slugging durante el Round Robin (569) y su OPS subió a .988 mientras se situaba séptimo entre los hiteadores (22).

Jesús Sucre quedó sexto en average (.373) de esa misma ronda luego de anexarse 10 indetenibles en sus últimos 16 turnos y estuvo entre los cuatro que con más frecuencia llegó a las bases (.500 de OBP). Y hasta Antonio Piñero, que nunca había bateado para .300 en una campaña completa, ligó para .324 en la eliminatoria y .315 durante la semifinal. En cada pulgada, una mina.

La debilidad de esta formación es su tendencia a poncharse. Caribes murió de tres strikes 510 veces desde el comienzo del torneo. Esa tendencia los hace proclives a quedarse atorados en las bases. Pero cuando la agarran, destruyen.

Adición: Silvino Bracho

Caribes necesitaba con desesperación a un cerrador como Silvino Bracho, el mejor en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Y lo consiguió al comandar el Round Robin por asegurar su clasificación a la final en menor número de juegos que Magallanes.

Bracho puede ser un escudo contra las trepidantes remontadas de los Navegantes; y Anzoátegui carecía de un cerrojo genuino para encarar en la final a los especialistas en remontar.

«Ya he reforzado a Caribes antes y sé cómo lanzar en el Chico Carrasquel», comentó el taponero de las Águilas del Zulia a la prensa.

Allá debes ser más inteligente, ponerte encima en la cuenta y evitar los batazos largos».

ROTACIÓN PROBABLE

– Emilio Vargas (0-0, 6.00 de efectividad en 3 IP, 2.33 de WHIP)

– Eduardo Salazar (0-1, 4.91 de efectividad en 18.1 IP, 1.47 de WHIP)

– Ángel Cuenca (2-0, 2.81 de efectividad en 16 IP, 0.81 de WHIP)

– Naswell Paulino (0-1, 0.75 de efectividad en 12 IP, 1.17 de WHIP)

Navegantes del Magallanes (10-6)

El Magallanes se especializó en levantarse de entre los muertos. Encomendados a San Judas y San Lázaro, sus tripulantes volvieron una y otra vez del más allá.

Lo hicieron en la ronda eliminatoria, cuando remontaron un récord de 12-20 y clasificaron al Round Robin. Lo repitieron en el Round Robin después de perder cinco de sus primeras seis confrontaciones.

Tres juegos le voltearon al campeón defensor Cardenales de Lara, uno luego de ir abajo 7-1 y otro reponiéndose de un 9-4 en contra. Nueve de los diez triunfos de los turcos en la semifinal fueron viniendo de atrás, nadando a contracorriente, pasando por el hombrillo, como una exhalación.

39 de sus 98 rayitas de la postemporada se fabricaron del sexto en adelante. Lucía inexorable el contragolpe carabobeño. Fue como si bebieran el elixir de la inmortalidad.

«Cuando nos recuperamos del 7-1 contra Lara, todo hizo click», recordaba el refuerzo de los Leones del Caracas Leandro Cedeño.

Ahora, tras hacer abanicar la guadaña de la parca, los corsarios son finalistas con un plantel de categoría que persigue, con un buen mapa, el cofre del tesoro.

A bordo hay pitchers y bateadores como para alcanzar el décimo cuarto trofeo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, de la cual Magallanes es miembro fundador.

Mánager: Yadier Molina

Haber conducido las maniobras de rescate tras la salida de Eduardo Pérez le valieron al antiguo receptor y futuro poblador del Salón de la Fama en Grandes Ligas el premio al Mánager del Año en la refriega 2025-2026 de la LVBP. Con Molina al mando, Magallanes encendió las calderas y venció en 20 de 32 duelos.

El boricua Yadier Molina, quinto extranjero merecedor del Mánager del Año en el circuito, es un piloto sin miedo a experimentar. Cuando vino por primera vez a Venezuela para la contienda 2022-2023 se le ocurrió poner a jugar segunda base al cátcher bigleaguer Luis Torrens.

Ahora se atrevió a ponerle un guante de jardinero al voluminoso inicialista Leandro Cedeño al ver partir a tres de sus outfielders. De momento, ningún hecho que lamentar.

Pitcheo colectivo: 5.12 de efectividad

La efectividad general de 5.12 que mostró el pitcheo del Magallanes en el Round Robin enmascara el verdadero rostro de un departamento monticular con personal de altísima calificación para el circuito nacional. Tanto la rotación como los apagafuegos rezuman jerarquía.

Nombre por nombre, la rotación cabrialense es la mejor de la serie. Está compuesta por cuatro zurdos que encararán a un lineup de Caribes poblado de derechos.

Uno es Enmanuel De Jesús es un serpentinero con grado en las mayores, exitoso en Corea del Sur y capaz de posar en strike una recta que se mueve con ligereza. Por eso está de vuelta al sistema MLB con los Tigres de Detroit. Ciertamente, deslució durante la semifinal con 10.80 de efectividad tras 8.1 entradas precedidas de casi cuatro meses de inactividad. No obstante, cada salida fue mejorando la anterior.

El grupo de iniciadores de los eléctricos contiene al Pitcher del Año y casi triplecoronado Ricardo Sánchez, campeón de la eliminatoria en efectividad (3.04), colíder en victorias (5), primero en entradas laboradas (68), segundo en ponches (58) y zurdo, igualmente. Estaba luciéndose también durante el Round Robin, pero lo batearon en su última apertura. Ahora pretende mantenerse por buen camino en la final.

«Va a ser una buena serie, pero Magallanes será campeón», dijo con seguridad el tirador siniestro originario de Puerto Cabello, Carabobo, quien abrirá el segundo combate, el cual se desarrollará en Puerto La Cruz.

«El de ellos es un lineup complicado porque tienen muchos derechos, pero los enfrentaré como si fueran zurdos», añadió.

El Chico Carrasquel es una trampa para los pitchers porque la bola corre, solo que Sánchez siempre se ha caracterizado por eludir los cuadrangulares con su recta adentro que puede alcanzar las 95 millas por hora y su combinación de slider, cambio y curva.

Durante todo su recorrido profesional ha recibido apenas 0,8 jonrones por cada nueve innings.

Por lesión del monticulista zurdo y refuerzo del Caracas José Marcos Torres, la gerencia de Magallanes lo sustituyó por otro de la misma mano: Adrián Almeida, de Cardenales de Lara.

Decepcionante con 5.77 de efectividad al término de la franja regular, al llegar enero se consolidó y pintó efectividad de 2.95 (cuarto de la semifinal) en 18.1 vueltas (tercero) con 17 guillotinados (tercero).

El cuarto zurdo es Yohander Méndez, un exgrandeliga con encomiables pasantías por Japón y Taiwán.

Durante el Round Robin se reveló como el competidor que es, con 1.69 de efectividad tras 10.1 actos. Se le recuerda por sus siete ceros en Puerto La Cruz contra Caribes para empatar la final de la pugna 2021-2022 a tres triunfos.

Magallanes se toma la licencia de guardar para el bullpen a un quinto abridor zurdo, el de mayor status entre todos ellos hoy por hoy: José Suárez, grandeliga de los Bravos de Atlanta y quien salió de la rotación al mostrarse inefectivo.

Como taponero ganó el partido con el cual Magallanes preparó su pase a la final.

Para auxiliar a los abridores, el mánager Yadier Molina dispone de brazos capaces de asfixiar rebeliones. El derecho dominicano Raffi Vizcaíno fue el mejor escopetero del Round Robin: primero en efectividad (1.35), octavo en innings (13), pese a ser apagafuegos; primero en WHIP (0.53), segundo en ponches (18) sin otorgar una sola base por bolas. Los adversarios le conectaron para un raquítico .149. Mientras los bateadores de Magallanes aupaban revueltas, Vizcaíno las estrangulaba.

Vizcaíno comparta la guarda y custodia de los innings finales con el otrora bigleaguer, pero muy vigente lanzallamas Felipe Rivero, quien secó a los bateadores con 1.74 de efectividad, 0.68 de WHIP y una relación de dos pasaportes versus catorce ajusticiados.

.135 fue el promedio ofensivo contra él. Con estos dos, los juegos de los rivales del Magallanes duran siete innings.

Acompañando a este par de celadores aparecen el Setup del AñoJesús Reyes (2-0, 3,86 de EFE) y Félix Cepeda (1-0, 2.77), ambos enemistados con la zona de strike y con más boletos que ponches. Pero nunca rehúyen el combate.

Siempre salen al descampado. Para labores de enlace entre los abridores y los responsables de clausurar los compromisos, la gerencia magallanera se reforzó con Ronnie Williams, su elección en el draft de la final a desdén de sus desmanes con Cardenales de Lara en el playoff.

A los ejecutivos de la galera les agrada la doble condición de Williams, capaz de abrir y cerrar. Al grupo lo favorece la pericia guiando de Eliézer Alfonzo y Sandy León detrás del home.

El pitcheo de Magallanes tiene un elemento en su contra: la defensa en el outfield. Por la pérdida de Carlos David Rodríguez, Leandro Pineda y Yasiel Puig, Yadier Molina se ha visto en la necesidad de plantar a un primera base como patrullero izquierdo (Leandro Cedeño), a un guardabosques de las esquinas como centerfielder (Ángel Reyes) y a un infielder como custodio del cortijo derecho (Tucupita Marcano). La capacidad que tengan los lanzadores bucaneros para propiciar rollings será de suma importancia.

BATEO COLECTIVO: .854 DE OPS

Magallanes enseñó la peor ofensiva al principio del Round Robin. Poco a poco, y a pesar de dolorosos desgajamientos en su roster, se fueron conociendo las verdaderas identidades.

Wilfredo Tovar, refuerzo tomado de los Leones del Caracas, dio dos hits en sus primeros doce turnos y acabó con catorce encuentros sucesivos con al menos un indiscutible y promedio de .333 en sus últimos cinco juegos.

Eliézer Alfonzo, que se fue de 10-1 en los tres rounds iniciales de la semifinal, conectó para .327 a partir de entonces. Rougned Odor, finalista en la votación para el Más Valioso de la eliminatoria se ausentó al comenzar el playoff para luego sonar tablazos valiosos y estar recurrentemente en circulación.

Renato Núñez, el mejor jugador de la temporada anterior cuando se hizo cofirmante del récord de jonrones en una temporada de la LVBP (21), no remolcó carrera alguna en los cinco asaltos iniciales de la semifinal y generó 12 en los últimos cinco con cuatro leñazos a las gradas, dos de ellos a casa llena en un mismo careo.

Ángel Reyes, quien arrancó la etapa pasada como suplente, terminó como uno de los aporreadores más insignes del periodo, con .400 de average, .520 de OBP, .650 de slugging y 1.170 de OPS.

Tucupita Marcano, el chocador más regular de los Navegantes en la campaña, promediaba .194 a mitad de Round Robin y luego hilvanó ocho combates sucesivos con obuses, algunos de ellos cruciales en las remontadas de la novena.

Esa es la realidad de Magallanes con el barquillo al desembarcar en la final. Un estado de cosas del cual han sido partícipes Leandro Cedeño y sus 15 remolcadas y siete extrabases, con average de .317; el mexicano Carlos Sepúlveda, campeón bate en la Liga Mexicana de Beisbol durante 2025 y que se bajó con .400 de promedio y .520 de OBP con el uniforme azul; y Luis Sardiñas con su enorme sentido de la oportunidad a la hora de regar el terreno con sus conexiones.

Los alabarderos turcos no recibieron premios, pero sí gratitud por parte de sus parciales. Aquí se conjugan el poder de Núñez, Odor, Cedeño y Reyes, el contacto de Alfonzo, Marcano, Sepúlveda y Tovar, la vena oportunista de Sardiñas y el desconocimiento del término imposible por parte de todos ellos.

ADICIÓN: RONNIE WILLIAMS

Después de resultar un fiasco como abridor de los Leones del Caracas en la contienda 2024-2025, los Tigres de Aragua lo emplearon como relevista y resultó un éxito, al punto de ser la primera escogencia de todo el proceso de draft para el todos contra todos.

Ese Williams que se vio con Cardenales de Lara fue poco convincente, pero ahí está su sinker sobre las 94 millas por hora y su flexibilidad para asumir distintos roles.

ROTACIÓN PROBABLE

– Enmanuel de Jesús (0-1, 10.80 de efectividad en 8.1 IP, 1.92 de WHIP

– Ricardo Sánchez (0-0, 3.55 de efectividad en 12.2 IP, 1.26 de WHIP)

– Adrián Almeida (2-0, 2.95 de efectividad en 18.1 IP, 1.20 de WHIP)

– Yohander Méndez (1-0, 1.69 de efectividad en 10.2 IP, 1.69 de WHIP)

CALENDARIO DE LA GRAN FINAL

– 27/01/2026, 7:00 P.M. en Puerto La Cruz contra Caribes de Anzoátegui

– 28/01/2026, 7:00 P.M. en Puerto La Cruz contra Caribes de Anzoátegui

– 29/01/2026, 7:00 P.M. en Valencia contra Caribes de Anzoátegui

– 31/01/2026, 5:30 PM en Valencia contra Caribes de Anzoátegui

– 01/02/2026, 5:30 P.M. en Valencia contra Caribes de Anzoátegui (de ser necesario)

– 02/02/2026, 7:00 P.M. en Puerto La Cruz contra Caribes de Anzoátegui (de ser necesario)

– 03/02/2026, 7:00 P.M. en Puerto La Cruz contra Caribes de Anzoátegui (de ser necesario)