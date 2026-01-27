Por medio del voto unánime fue aprobado este lunes la Memoria y Cuenta 2025 presentada por la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano (COV), presidido por la presidenta María Soto.

Durante la presentación a los distintos Federativos Nacionales, Soto expuso las actividades deportivas, formativas e institucionales realizadas por el ente a lo largo de los doce meses del pasado periodo anual.

Exitosos resultados

La presentación incluyó los exitosos resultados obtenidos en los distintos eventos multideportivos de 2025 que incluyeron los Juegos Panamericanos Junior Asunción y Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima.

«Sumemos a que nuestros deportes crezcan, si nuestros deportes crecen la gestión de todos siempre va a ser buena. No nos quedemos mirando a los lados mirando qué está haciendo el otro porque en nuestra casa hay mucho por hacer», enfatizó la presidenta María Soto en el cierre de su exposición.

Votación unánime

El balance financiero que fue aprobado, de igual forma, por unanimidad, estuvo a cargo de Franklin Cardillo, tesorero de la junta directiva durante la gestión, con lo cual el COV dio fiel cumplimiento a las políticas del Comité Olímpico Internacional de garantizar la gestión transparente de los Comités Olímpicos Nacionales.

«Fueron cuatro años bonitos que nos permitieron conocernos más y eso nos dio esta familia del deporte olímpico venezolano. Estoy contento del equipo que nos acompañó durante este periodo en esta hermosa tarea, donde hubo muchas opiniones con respeto y sobre todo un trabajo incansable por el movimiento olímpico del país«, resaltó Cardillo.

Asimismo, Cardillo, anunció el cese de sus funciones como tesorero de la junta directiva, para dedicarse exclusivamente a sus responsabilidades como Ministro del Poder Popular para el Deporte.

«Mi salida como tesorero de la Junta Directiva no representa un alejamiento del COV, pues continuaré contribuyendo desde el ministerio al desarrollo del movimiento olímpico en nuestro país», aseguró.

Retiro honorífico

Tras el balance de gestión 2025 la sesión tomó un matiz nostálgico con el anuncio de retiro de la doctora Élida Parra como la «Dama del Olimpismo» venezolano, donde sumó 50 años asumiendo el título dentro de la organización.

«Todos debemos tomar la decisión de cerrar ciclos, y hoy decido cerrar el mío. Fue un regalo de 50 años dentro del movimiento olímpico, 15 de ellos con el Comité Olímpico Venezolano», afirmó Parra.

Precisamente con motivo de la extensa trayectoria, la presidenta María Soto realizó el nombramiento de Miembro Honorario del Comité Olímpico Venezolano, a la doctora Élida Parra, segunda que recibe este nombramiento, tras la insigne dirigente Flor Isava.

La elección de la nueva junta directiva del COV para el ciclo 2026-2029 se llevará a cabo este martes 27 con el voto de los directivos de las federaciones nacionales.