La Cámara Venezolana del Libro (Cavelibro) ha iniciado una etapa de reorganización estratégica con el objetivo claro de rescatar el sector que desde el año 2017 ha venido navegando entre el decaimiento de la producción nacional y las trabas a la importación, tras varios años de contracción económica que afectó considerablemente al ecosistema editorial.Cavelibro se reoganiza entre el impulso regional y retos burocráticos

Desde el 2022, el gremio tomó a Caracas como epicentro de actividades de promoción de la lectura para luego expandir el modelo al resto del país.

Adriana Mara Olivares, presidenta de Cavelibro, con una visión mucho más descentralizada ha puesto a su tierra natal, el estado Bolívar como un foco para expandir la promoción de la lectura.

«Como bolivarense, una de las cosas que quiero impulsar es que Guayana sea uno de los primeros estados en replicar estas actividades. Tenemos ejemplos loables como el de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc), que lleva 20 años haciendo un trabajo impresionante», destacó la presidenta.

Aunque existe un optimismo en la reactivación económica y del gremio, el sector editorial privado enfrenta un nuevo problema que Olivares ha demoninado como «cuello de botella».

Exoneración del IVA

La presidente de Cavelibro señaló que entre junio y julio del pasado año, las políticas de importación sufrieron cambios que añaden complejidad al proceso.

Actualmente, es mayor la burocracia, debido a que ahora a través de un tramite especifico ante el sistema COMEX para poder acceder a la exoneración del Impuesto del Valor Agregado (IVA) de las exportación.

Esta nueva modalidad ha hecho que se convierta más larga la gestión causando que se frene el crecimiento del sector, «antes era un proceso sencillo», apuntó Adriana Mara.

La Cámara se encuentra actualmente en mesas de diálogo con el Estado venezolano para simplificar estos trámites.

Según Olivares, la apertura al diálogo es fundamental para que el sector privado pueda trabajar de la mano con las instituciones públicas.

Una Alianza Necesaria

La estrategia de Cavelibro para esta nueva etapa se basa en tres pilares relevantes. El primero, impulso sistemático a la lectura a través de ferias y eventos regionales, fomentar la producción interna de títulos nacionales y las importaciones estratégicas de aquello que no se produzca en el país, siempre bajo un marco de procesos ágiles.

«Como sector privado, lo que necesitamos es impulsar al país. Los procesos burocráticos lentos solo retrasan el crecimiento. Estamos abiertos a expresar nuestro punto de vista para, de manera sistemática, potenciar el libro en Venezuela», concluyó Olivares.