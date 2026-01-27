Al menos 29 personas resultaron afectadas en un nuevo caso de presunta intoxicación que se registró en el estado Barinas.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en el Liceo Nacional José Ramón Andrade Méndez, ubicado en Chuponal, municipio Pedraza.

Las víctimas del suceso, entre ellas estudiantes y personal de la institución, fueron trasladadas al hospital Francisco Lazo Martí con síntomas como: dolor de cabeza, náuseas, desmayos, dificultad respiratoria, entre otros.

La alcaldesa de la jurisdicción, Jessica Lalama, a través de un comunicado informó que la situación en el plantel fue controlada por las autoridades.

«El Gobierno Bolivariano informa a la colectividad que la situación en el Liceo Nacional José Ramón Andrade Méndez está bajo control absoluto. (…) hemos desplegado todas las instituciones del estado para atender esta situación».