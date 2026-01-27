De acuerdo con declaraciones emitidas por el presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, Antonio de Abreu, las aerolíneas nacionales se preparan para una alta movilización de pasajeros para los asuetos de Carnaval y Semana Santa.

De Abreu detalló que aunque no tienen cifra de temporadistas, “ya se están acabando los cupos” por lo que estiman la apertura de vuelos espaciales “ y también diferentes operadores turísticos están haciendo contratos con vuelos charter para poder cumplir la demanda”.

“Las aerolíneas del país están considerando la habilitación de vuelos especiales para las festividades de Carnaval y la Semana Mayor y la disponibilidad de asientos se está agotando rápidamente”, precisó.