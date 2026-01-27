El puerto de Maracaibo recibió un cargamento de 10,732 toneladas de torta de soya como parte de las estrategias de abastecimiento impulsadas por el Gobierno nacional. Este insumo se considera vital para el crecimiento del sector agroindustrial y ganadero del país.

La descarga fue coordinada por Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), de acuerdo con información referida en la cuenta Instagram de la institución, donde se resalta que el objetivo es priorizar el flujo constante de materia prima esencial para el aparato productivo nacional.

La torta de soya es un componente clave en la fabricación de alimentos balanceados para animales, específicamente para la cría pecuaria y avícola, pilares fundamentales de la soberanía alimentaria, representa un aporte significativo para la agroindustria, contribuyendo a la estabilidad del abastecimiento de la nación. También asegura la continuidad de los ciclos de producción en las granjas nacionales.

​Con este arribo se reafirma el papel de Bolipuertos como un eje logístico fundamental para la economía regional.

La actividad en la terminal marabina dinamiza el comercio y cumple con las políticas de desarrollo económico dictadas por el Ejecutivo Nacional.

De esta manera, el sistema portuario se consolida como una pieza estratégica para el motor productivo de la nación y el bienestar social de los venezolanos.