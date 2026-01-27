Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, rompió su silencio este martes tras haber estado 17 meses en resguardo, destacándose con un enérgico mensaje de denuncia contra la «persecución política» en Venezuela.

Desde Caracas, Solórzano exigió la liberación inmediata de los presos políticos y el fin de las «prácticas represivas» que afectan a los opositores. “Ya basta. Abran las puertas de las cárceles. El sufrimiento de los presos y sus familias es insostenible”, declaró, con firmeza, ante los medios de comunicación.

En su intervención, Solórzano hizo un llamado a la justicia para aquellos que han sido detenidos injustamente y recordó su propia experiencia personal al ser hija de un preso político. “No podemos permitir que ninguna otra familia pase por lo que yo viví”, afirmó.

La dirigente política también advirtió que su decisión de mantenerse resguardada desde agosto de 2024 fue por la necesidad de proteger a su familia, que aún permanece en el país, ante la creciente ola de detenciones de líderes opositores.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la unidad democrática, señalando que sigue en contacto con la Plataforma Unitaria y con la líder opositora María Corina Machado, con quien comparte la lucha por la libertad de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Solórzano también expresó su solidaridad con las familias que, día tras día, permanecen fuera de los centros de reclusión esperando la liberación de sus seres queridos, calificándolas como un verdadero ejemplo de valentía para el país.

A pesar de los riesgos que implica la situación política en Venezuela, Delsa Solórzano dejó claro que su lucha por la justicia y la libertad sigue más viva que nunca, comprometida con la causa democrática y con la esperanza de un futuro donde no existan más víctimas de la «persecución política».