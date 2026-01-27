En una reunión estratégica que fusiona la identidad cultural con el impulso económico de la región, se llevó a cabo un encuentro en la ciudad de Caracas, entre las autoridades regionales y la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez.

El objetivo de la reunión fue coordinar los preparativos de los Carnavales Turísticos por Amor a Bolívar 2026, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

la gobernadora Yulisbeth García subrayó que el calipso y las tradiciones de El Callao son mucho más que una celebración: son el reflejo de un pueblo que resiste y celebra su herencia.

“Nuestra gente quiere celebrar, quiere compartir en familia. Es cultura, es amor y es identidad”, puntualizó, reafirmando que Bolívar sigue consolidándose como la Tierra de Encuentro para visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, la ministra Leticia Gómez, reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano de potenciar el valor histórico y cultural de la entidad bolivarense.